January 3, 2021
LOOK, SOMETIMES IT’S BETTER DISGUISED, BUT BEING “WOKE” IS BEING ANTI-REALITY AND FROM THERE CRIMINAL (IN THE SENSE OF HIGHLY IMMORAL) AND DEADLY IS ALWAYS A HOP, SKIP AND A JUMP AWAY: When Being Woke Becomes Criminal — and Deadly.
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