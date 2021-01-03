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January 3, 2021

LOOK, SOMETIMES IT’S BETTER DISGUISED, BUT BEING “WOKE” IS BEING ANTI-REALITY AND FROM THERE CRIMINAL (IN THE SENSE OF HIGHLY IMMORAL) AND DEADLY IS ALWAYS A HOP, SKIP AND A JUMP AWAY: When Being Woke Becomes Criminal — and Deadly.

Posted by Sarah Hoyt at 3:30 am
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