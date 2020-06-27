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June 27, 2020

THIS LANGUAGE IS OFFENSIVE AND DISRESPECTFUL TO AMERICAN WORKERS. I DEMAND AN APOLOGY AND THE SACKING OF THOSE INVOLVED IN THIS STATEMENT. Universities claim new Trump visa restrictions will keep out ‘best and brightest’ workers.

Posted by Glenn Reynolds at 10:00 am
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