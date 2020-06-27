June 27, 2020
THIS LANGUAGE IS OFFENSIVE AND DISRESPECTFUL TO AMERICAN WORKERS. I DEMAND AN APOLOGY AND THE SACKING OF THOSE INVOLVED IN THIS STATEMENT. Universities claim new Trump visa restrictions will keep out ‘best and brightest’ workers.
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