May 6, 2020
OR, WHO KNOWS, RED AMERICA MIGHT PAINT ITSELF BLUE AND BURST OUT OF THE DOOR SCREAMING “FREEDOM” IF THE LOCKDOWN BS DOESN’T END SOON. I KNOW WHICH I’M BETTING ON: WaPo Op-Ed: “Red America” May Vote Dem If Coronavirus Grows.
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