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May 6, 2020

OR, WHO KNOWS, RED AMERICA MIGHT PAINT ITSELF BLUE AND BURST OUT OF THE DOOR SCREAMING “FREEDOM” IF THE LOCKDOWN BS DOESN’T END SOON.  I KNOW WHICH I’M BETTING ON:  WaPo Op-Ed: “Red America” May Vote Dem If Coronavirus Grows.

Posted by Sarah Hoyt at 4:02 am
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