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May 6, 2020

ALL THE GREAT AWARDS AND PRIZES HAVE LONG SINCE — AS IN MOST OF MY ADULT LIFE — BEEN SKINSUITED. THEY NOW REWARD ONLY POLITICALLY-CORRECT-THINKING. OBJECTIVITY IS PUNISHED:  The greatest Pulitzer since Duranty: the 1619 Project.

Posted by Sarah Hoyt at 3:00 am
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