May 6, 2020
ALL THE GREAT AWARDS AND PRIZES HAVE LONG SINCE — AS IN MOST OF MY ADULT LIFE — BEEN SKINSUITED. THEY NOW REWARD ONLY POLITICALLY-CORRECT-THINKING. OBJECTIVITY IS PUNISHED: The greatest Pulitzer since Duranty: the 1619 Project.
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