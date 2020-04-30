«
»

April 30, 2020

REALLY? THEN WHY DON’T YOU LIMIT YOURSELF TO YOUR CONSTITUTIONAL JOB, YOU WIND BAG?  STOP WITH THE CENTRAL CONTROL THING. COMMUNISM IS A LIE. THE END IS ALWAYS DEATH. BE TOLD:  Cuomo on COVID-19 in Nursing Homes: ‘It’s Not Our Job’.

Posted by Sarah Hoyt at 4:02 am
InstaPundit is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.