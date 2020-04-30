April 30, 2020
REALLY? THEN WHY DON’T YOU LIMIT YOURSELF TO YOUR CONSTITUTIONAL JOB, YOU WIND BAG? STOP WITH THE CENTRAL CONTROL THING. COMMUNISM IS A LIE. THE END IS ALWAYS DEATH. BE TOLD: Cuomo on COVID-19 in Nursing Homes: ‘It’s Not Our Job’.
REALLY? THEN WHY DON’T YOU LIMIT YOURSELF TO YOUR CONSTITUTIONAL JOB, YOU WIND BAG? STOP WITH THE CENTRAL CONTROL THING. COMMUNISM IS A LIE. THE END IS ALWAYS DEATH. BE TOLD: Cuomo on COVID-19 in Nursing Homes: ‘It’s Not Our Job’.
As an Amazon Associate,
I earn from qualifying purchases.