February 18, 2019
BAH. DEFENDING THE BORDERS IS ONE OF THE FEW THINGS THAT THE FEDERAL GOVERNMENT SHOULD DO. AS OPPOSED TO, SAY, FORCING YOU TO BUY HEALTH INSURANCE. HOLD THE HYSTERICS, ANYWAY: Hold the hysteria over Trump’s emergency declaration.
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