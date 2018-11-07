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November 7, 2018

KEITH ELLISON WINS MINNESOTA ATTORNEY GENERAL RACE AMID ALLEGATIONS FROM AN EX-GIRLFRIEND THAT HE ONCE PHYSICALLY ABUSED HER.

Or as Jim Geraghty tweets, “ONCE AGAIN, KEITH ELLISON BEATS SOMEONE.”

Heh.™

Posted by Ed Driscoll at 12:47 am