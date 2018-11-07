November 7, 2018
KEITH ELLISON WINS MINNESOTA ATTORNEY GENERAL RACE AMID ALLEGATIONS FROM AN EX-GIRLFRIEND THAT HE ONCE PHYSICALLY ABUSED HER.
Or as Jim Geraghty tweets, “ONCE AGAIN, KEITH ELLISON BEATS SOMEONE.”
Heh.™
|PJ Media encourages you to read our updated PRIVACY POLICY and COOKIE POLICY.
|
X
KEITH ELLISON WINS MINNESOTA ATTORNEY GENERAL RACE AMID ALLEGATIONS FROM AN EX-GIRLFRIEND THAT HE ONCE PHYSICALLY ABUSED HER.
Or as Jim Geraghty tweets, “ONCE AGAIN, KEITH ELLISON BEATS SOMEONE.”
Heh.™