November 2, 2018
BUT FOLLOWING THE RED FLAG WITH THE HAMMER AND SICKLE TO GUARANTEED, HISTORICALLY PROVEN HELL ON EARTH IS PERFECTLY ALL RIGHT FOR THIS INTELLECTUAL MIDGET: Jim Carrey Says: “Don’t Follow The Red Hat To Hell.”
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BUT FOLLOWING THE RED FLAG WITH THE HAMMER AND SICKLE TO GUARANTEED, HISTORICALLY PROVEN HELL ON EARTH IS PERFECTLY ALL RIGHT FOR THIS INTELLECTUAL MIDGET: Jim Carrey Says: “Don’t Follow The Red Hat To Hell.”