PJ Media encourages you to read our updated PRIVACY POLICY and COOKIE POLICY.
X
«

November 2, 2018

BUT FOLLOWING THE RED FLAG WITH THE HAMMER AND SICKLE TO GUARANTEED, HISTORICALLY  PROVEN HELL ON EARTH IS PERFECTLY ALL RIGHT FOR THIS INTELLECTUAL MIDGET:  Jim Carrey Says: “Don’t Follow The Red Hat To Hell.”

Posted by Sarah Hoyt at 2:00 am