OMG, WHAT IS THIS?

I almost couldn’t make it thru the whole video clip pic.twitter.com/tuDzguUKPh — nicoco✿ (@PetiteNicoco) April 28, 2021

But wait, there’s more:

Such a waste of a kinda hot girl pic.twitter.com/etZK55ymSa — John Cardillo (@johncardillo) April 28, 2021

Can it get worse than this? Oh, hell yes: