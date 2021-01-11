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January 11, 2021

THE LEFT IS BUSILY CREATING A BIZARRO-WORLD NARRATIVE IN WHICH MOST OF THE VIOLENCE LAST SUMMER CAME FROM THE POLICE ATTACKING PEACEFUL DEMONSTRATORS: Gaslighting Last Summer’s Riots and the Law Enforcement Response.

Posted by David Bernstein at 3:33 pm
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