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July 24, 2020

CORN POP AND MORT THE WART…  I DON’T KNOW GUYS… IS HOLLYWOOD GOING CRAZY ON THESE REMAKES? I’M SURPRISED ONE OF THEM HASN’T DECIDED HE’S TRANS. ISN’T THE NEW HOTNESS GENDER-FLIPPING ROLES:  Socially Distant Biden/Obama Campaign Video.

Posted by Sarah Hoyt at 2:31 am
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