February 4, 2019
TOO MANY CHRISTIANS THINK “NICE” AND “CHRISTIAN” ARE SYNONYMS, AND THINK THAT “NICE” MEANS NOT SAYING OR THINKING THINGS THAT MAKE ANYONE UNCOMFORTABLE: When Christians Are Too Afraid to Hear Ben Shapiro Speak.
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TOO MANY CHRISTIANS THINK “NICE” AND “CHRISTIAN” ARE SYNONYMS, AND THINK THAT “NICE” MEANS NOT SAYING OR THINKING THINGS THAT MAKE ANYONE UNCOMFORTABLE: When Christians Are Too Afraid to Hear Ben Shapiro Speak.