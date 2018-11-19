November 19, 2018
I WOULD BE WILLING TO PAY AS MUCH AS A DOLLAR A YEAR, THOUGH I REALLY THINK THEY SHOULD GIVE USERS A SPLIT — SAY 50% — OF WHAT THEY GET FOR SELLING THEIR DATA: To save itself, Facebook must start charging users.
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