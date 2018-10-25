October 25, 2018
WILL BE HERE TOO IF WE GET MANY MORE CARAVANS. THE LEFT REFUSES TO ADMIT THEIR “NOBLE SAVAGES” AND “DISADVANTAGED ETHNICITIES AND CULTURES” DON’T PLAY WELL WITH WESTERN TOLERANCE: Violence Against Gays on the Rise in Europe.
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WILL BE HERE TOO IF WE GET MANY MORE CARAVANS. THE LEFT REFUSES TO ADMIT THEIR “NOBLE SAVAGES” AND “DISADVANTAGED ETHNICITIES AND CULTURES” DON’T PLAY WELL WITH WESTERN TOLERANCE: Violence Against Gays on the Rise in Europe.