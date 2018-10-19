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October 19, 2018

IN THE MIDDLE EAST THE RESULT OF ANY “INVESTIGATION” IS A FABLE COATED IN OBFUSCATION AND COVERED IN A PATINA OF CONFUSION. FORGET IT, JACK, IT’S TALES FROM ARABIA:  Jamal Khashoggi Mystery Grows With NY Times Article.

Posted by Sarah Hoyt at 1:00 am