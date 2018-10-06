October 6, 2018
FOR MARXISM COMES WITH HATRED OF MANKIND, AND WITH HIM COMES DEATH, RIDING A PALE HORSE AND WHOSOEVER GIVES IN TO THE CALLS OF MARX SHALL SUFFER FAMINE AND PESTILENCE AS WELL: Typhus outbreak in… Los Angeles?
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FOR MARXISM COMES WITH HATRED OF MANKIND, AND WITH HIM COMES DEATH, RIDING A PALE HORSE AND WHOSOEVER GIVES IN TO THE CALLS OF MARX SHALL SUFFER FAMINE AND PESTILENCE AS WELL: Typhus outbreak in… Los Angeles?