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October 6, 2018

FOR MARXISM COMES WITH HATRED OF MANKIND, AND WITH HIM COMES DEATH, RIDING A PALE HORSE AND WHOSOEVER GIVES IN TO THE CALLS OF MARX SHALL SUFFER FAMINE AND PESTILENCE AS WELL:  Typhus outbreak in… Los Angeles?

Posted by Sarah Hoyt at 4:00 am